Sotto l'albero di Natale della redazione di Zonalocale - sede Studiowareabbiamo messo un regalo in più. E' la maglia numero 45 del Chievo Verona, quella di Roberto Inglese, calciatore vastese che si sta imponendo a suon di belle prestazioni e gol nella massima serie. Aveva promesso che sarebbe venuto a trovarci al suo rientro a Vasto per le vacanze natalizie e, oggi pomeriggio, il 24enne calciatore di origini pugliesi ma ormai a tutti a gli effetti vastese ha mantenuto la parola portandoci come graditissimo regalo la sua maglia da gioco. "Resterò a casa fino a domenica perchè poi si riprende con gli allenamenti - ci ha spiegato Roberto-. In questi giorni sto cercando di salutare tutti gli amici correndo da una parte all'altra, ma è sempre bello essere qui a Vasto".

Tre gol fino ad oggi nella massima serie, bellissimo quello contro l'Udinese [GUARDA], che hanno fatto accendere i riflettori su di lui che però resta sempre con i piedi per terra, con l'estrema consapevolezza che, dopo tanta fatica, questa stagione con il Chievo è un punto di partenza per una carriera ancor più brillante. Con lo scambio di auguri per le festività natalizie abbiamo augurato di cuore a Roberto un 2016 ancor più bello e ricco di successi, certi che potremo continuare a raccontare ciò che realizzerà nel suo percorso sportivo. Lui, dopo la dedica a tutti i suoi amici vastesi in occasione della seconda rete in A, ha voluto mandare gli auguri di buone feste a tutti i suoi concittadini che non gli fanno mai mancare il loro affetto.