Chi l’ha mai detto che dal dentista non si può rimanere a bocca aperta per lo stupore di un pomeriggio di prevenzione all’insegna del divertimento e non per la cura di una carie?

E proprio questo l’obiettivo del Centro Odontoiatrico Eliseo, specializzato in Ortodonzia ed odontoiatria estetica e restaurativa, che, tra le numerose iniziative, quest’anno ha organizzato un evento totalmente dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce della prima infanzia.

Lunedì 21 dicembre a Campobasso e mercoledì 23 a San Salvo, presso il Centro Tfm in via delle Ginestre, dalle 16 alle 20, il Centro Odontoiatrico Eliseo organizza l’evento “Vi aiutiamo a crescere sorridendo”. In uno scenario unico, ricco di giochi e tante sorprese, insieme agli specialisti in ortodonzia e prevenzione dell’igiene orale, lo Studio Eliseo sarà lieto di insegnare ai piccoli dai 5 ai 10 anni il modo più semplice per prendersi cura dei propri denti.

Il mondo dei dentini felici, accompagnerà i ragazzi in un percorso ludico e ricco di preziosi suggerimenti che avranno come unico obiettivo sensibilizzare l’attenzione della futura generazione ad un approccio di prevenzione nei confronti della salute orale .

“È importante effettuare controlli dal dentista fin dalla primissima fase d’età – spiega il dottor Eliseo -, per poter intercettare patologie scheletriche come problematiche ortognatodontiche e prevenire patologie dentali come processi cariosi. Inoltre, effettuare la prima visita in mancanza di dolori o fastidi già in atto, ci permette di entrare in empatia fin da subito con i piccoli pazienti e conquistare la loro fiducia fin dal primo momento. Questo garantisce un percorso odontoiatrico futuro sicuramente più sereno e senza la classica paura del dentista. Le nostre terapie si basano su una diagnosi precoce e una terapia mirata grazie alle innovative tecnologie presenti nei nostri studi”.

Sarà la specialista in igiene dentale dello Studio Eliseo a coinvolgere tutti i bambini in un divertente pomeriggio in cui, con giochi, cartoni animati e gadget, potranno apprendere le corrette regole dell’igiene orale. E, imparare a prendersi cura dei propri denti in uno studio allegro e colorato, li aiuterà a sconfiggere la classica paura del dentista!

Per partecipare a “Vi aiutiamo a crescere sorridendo” chiamare il numero 392.4964893.



