Un senzatetto è stato trovato morto stamani nel centro storico di Vasto. Alle 6,30 di stamani il corpo senza vita di D.V., rumeno di 57 anni, è stato rinvenuto in piazza Caprioli da un cittadino, che ha lanciato l'allarme. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

L'uomo era assistitito dalla Caritas di Vasto, che gli somministrava i pasti e gli garantiva un posto letto.