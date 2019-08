A distanza di 3 anni dalla pubblicazione del loro primo disco, nell'agosto 2012, ecco che tornano i Nectarines. In questi 3 anni è cambiato tanto. Innanzitutto la formazione della band, che, oggi, vede Davide Marcone e Marcello Raspa insieme ai fondatori Fabio Tumini e Angelo Ciavatta. Uno stile tutto nuovo con la novità dei testi in italiano. Oggi, con l'anteprima su Riserva Indie [LEGGI], è stato pubblicato il videoclip del singolo Maledizione, che anticipa l'omonimo album in uscita a febbraio 2016 per La Clinica Dischi e Satellite Records.

È senza dubbio un passaggio importante del loro percorso musicale che segue le evoluzioni della società cercando di raccontarle in musica. E, Maledizione, è proprio uno specchio dei tempi, con il conflittuale rapporto tra virtuale e reale espresso in mille sfaccettature.

Un videoclip in cui i musicisti abruzzesi si fondono con scene tv (e non solo) in una sorta di viaggio tra il reale e la psichedelia. Ed è stato lo stesso Fabio Tumini, autore del brano, a curarne la regia. In attesa di incontrarli (a breve) per farci raccontare tanto di più su questa nuova fase dei Nectarines, ecco il video di Maledizione.