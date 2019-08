Sabato 19 dicembre si è concluso in musica il Progetto “Natale Solidale” della Scuola Primaria “Ritucci Chinni”. Tutti gli alunni e le loro famiglie si sono ritrovati nella chiesa di San Marco Evangelista di Vasto per condividere con i loro docenti un momento di festa e di auguri natalizi. Ad accoglierli con gioia e calore, il parroco Don Gianni Carozza e i volontari del Banco Alimentare, che hanno ricevuto dai ragazzi i frutti della solidarietà delle famiglie: prodotti alimentari di prima necessità da donare alle persone bisognose della nostra città.

“Oggi si conclude una serie di iniziative solidali iniziate dal 19 novembre con la Colletta Alimentare - spiega la coordinatrice del progetto, ins. Elisa Mariotti -. In quell'occasione abbiamo raccolto cibo che il Banco Alimentare nazionale ha distribuito in varie zone d'Italia. Questa mattina invece doniamo alla Caritas Diocesana Chieti-Vasto beni che verranno portati a persone in difficoltà più vicine a noi”.

Come ricorda l'ins. Olivia la Palombara, fiduciaria di plesso, da decenni ormai questa scuola si fa promotrice d'iniziative solidali. Quest'anno, però, in sostituzione della consueta pesca di beneficenza si è cercato di dare risalto ad un gesto semplice ed efficace, la condivisione del cibo, in armonia con le riflessioni maturate sul tema dell'Expo 2015 “Nutrire il pianeta, energia per la vita”.

In un clima festoso, dopo la consegna di quanto raccolto, i ragazzi hanno diffuso messaggi di pace e fraternità con canti natalizi e musica dal vivo, anche della tradizione vastese. Grande soddisfazione è stata espressa dal Dirigente Scolastico Nicoletta Del Re, che ha sostenuto i docenti nel progetto e nell'organizzazione dell'evento finale, auspicando una continuità per questa bella rete di solidarietà creata tra scuola, famiglie e Caritas Diocesana.