Nei giorni scorsi si è svolta la festa di Natale presso la RSA San Vitale di San Salvo. Un momento di festa e di gioia da condividere con i pazienti della residenza e con le loro famiglie. Al termine del pomeriggio gioioso c'è il grazie per il personale del San Vitale da parte delle famiglie. "Voglio esprimere un sentito grazie al personale della struttura - dice la signora Annamaria -. Da quando mia madre è lì ho potuto apprezzare la loro competenza, professionalità e soprattutto la loro grande passione nel prendersi cura degli ospiti. C'è un bel clima di accoglienza, che si è respirato non solo in occasione della festa natalizia ma lo trovo tutte le volte che vado a trovare mia madre. E credo che il mio pensiero sia condiviso da tante famiglie i cui cari sono ospiti della struttura".