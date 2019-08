Futsal Casalbordino - Anxanum Piermatteo 6-3

È una vittoria importantissima quella conquistata dal Futsal Casalbordino nella sfida casalinga con l'Anxanum Piermatteo. Verini e compagni vincono 6-3 con una calda cornice di pubblico nella palestra dell'istituto commerciale, salendo al quarto posto in classifica. Partono bene i padroni di casa che trovano la prima rete con Moretta al 7'. Passano appena 5 minuti e Scafetta lancia capitan Verini che, a tu per tu con il portiere, non sbaglia e sigla il raddoppio. Il Casalbordino è ben attento in difesa, con il portiere Moretta e Scafetta che guidano in compagni per bloccare gli attacchi dei frentani. Ma, a pochi minuti dallo scadere, l'Anxanum approfitta di errore casalese e accorcia le distanze.

Si rientra in campo e la squadra di mister Liberatoscioli si vede annullare un gol con l'arbitro che assegna il calcio di punizione per un fallo subito da Verini nel corso dell'azione. La rete arriva all'8', con l'assist di Sallese per Moretta che segna il 3-1. Gli ospiti provano a spingere forte e la squadra di casa ne approfitta per colpire in ripartenza con Moretta (4-1). Ma la squadra ospite ha la forza di rientrare in partita, portandosi sul 4-3 e provando ad attaccare con tutti e 5 i suoi uomini. Ma è Verini, dopo aver recuperato un pallone sulla destra, ad andare in gol per il 5-3. Chiude i conti Moretta, con un gol bellissimo che fissa il risultato sul definitivo 6-3.

Eurogames Cupello - Fontegrande Futsal 3-5

Ancora una sconfitta per l'Eurogames Cupello che, nell'ultimo periodo, sta pagando oltremisura l'inesperienza da matricola nel campionato di serie D. Nella sfida con il Fontegrande i cupellesi passano in vantaggio al 14' con un gol di Colangelo, ben appostato sul secondo palo. Nel giro di 10 minuti gli ospiti, che pressano a tutto campo, riescono a ribaltare il risultato portandosi sul 2-1. Allo scadere è Fortunato a riportare la situazione in parità. Nel finale di tempo alla lista degli infortuni si aggiunge anche quello di Bolognese, che si ferma per un problema al polpaccio.

Si torna in campo con i padroni di casa concentrati per andare alla ricerca del vantaggio. La rete arriva ancora grazie a Fortunato ma poi passano due minuti perchè il Fontegrande trovi la rete del pareggio che ha l'effetto di spegnere ogni velleità di successo degli orange. E infatti arrivano in rapida successione altre due reti del Fontegrande che fissano il risultato finale sul 5-3 per gli ospiti.

Real Carpineto Sinello - Doogle 4-3

Prima storica vittoria per il Real Carpineto Sinello nel campionato di serie B. Gli innesti di Gallucci e Tornese hanno fatto bene al gruppo del Real che batte 4-3 il Doogle conquistando i 3 punti che permettono così di agganciare il San Pietro Tollo in classifica. Una vittoria che rappresenta un'iniezione di fiducia dopo un avvio di campionato senza acuti per il Carpineto.