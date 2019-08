Avviata la raccolta differenziata presso le strutture dell'Istituto Comprensivo di Monteodorisio, comprendente tutti gli ordini di scuola del primo ciclo dell'istruzione dei comuni di Monteodorisio e Cupello, che ha aderito, ormai da diversi anni, al progetto Eco-Schools, uno dei programmi internazionali della Foundation For Environmental Education (FEE) per l'educazione, la gestione e la certificazione ambientale delle scuole. Il progetto, di ampio respiro, ha come obiettivo a lungo termine la diminuzione dell'impatto ambientale della comunità scolastica e la diffusione delle buone pratiche ambientali tra i giovani, le famiglie, le autorità locali e i diversi rappresentanti della società civile; concretamente, il progetto è sviluppato attraverso una serie di attività mirate ad accrescere, negli studenti, la consapevolezza sulle questioni relative allo sviluppo sostenibile e a diffondere i principi dei sistemi integrati di gestione ambientale basati sull'approccio ISO14001 ed EMAS. Alla base dello sviluppo della consapevolezza ambientale vi è il riconoscersi, sin da piccoli, come soggetti in grado di impattare sull'ambiente (utilizzo delle risorse naturali, inquinamento, produzione di rifiuti, alterazione degli ecosistemi, ecc.). Per condurre gli alunni ad acquisire piena consapevolezza del loro ruolo nell’ambiente, è necessario, innanzitutto, che si riconoscano come "individui produttori" di rifiuti e, successivamente, che siano educati gradualmente ad assumere un ruolo attivo per salvaguardare l’ambiente naturale per le generazioni future.

A tal fine, la raccolta differenziata entra nelle aule delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Monteodorisio e Cupello. Tale iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione del Consorzio C.I.V.E.T.A. (Consorzio Intercomunale del Vastese) che ha destinato dei fondi per lo sviluppo ed il supporto di progetti di educazione ambientale come Eco-Schools. Ogni classe dell'istituto comprensivo sarà dotata di quattro contenitori per la raccolta differenziata con tutte le indicazioni necessarie per svolgerla al meglio ed ogni complesso scolastico sarà munito di contenitori di idonea volumetria che riceveranno tutti i rifiuti differenziati dagli alunni direttamente in classe. I contenitori sono stati donati e consegnati, dal Consorzio C.I.V.E.T.A. all'istituto scolastico, Venerdì 18 Dicembre e saranno presentati a studenti ed insegnanti nei prossimi giorni.

La partecipazione degli alunni a tale progetto educativo, avvenendo nel momento stesso della "produzione" del rifiuto (e non a posteriori), incrementerà le loro conoscenze, abilità e competenze, con la finalità ultima di creare cittadini consapevoli e responsabili nei confronti della tutela dell’ambiente naturale e sarà un modo per sottolineare che proprio dentro le scuole nascono i migliori esempi di cittadinanza attiva.