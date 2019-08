Un Fiat Punto è stata distrutta dal fuoco ieri notte a Monteodorisio. Le fiamme hanno avvolto il veicolo parcheggiato in via Pozzo Fuori non lontano dal santuario della Madonna delle Grazie. L'allarme è scattato poco prima delle 22, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vasto che hanno spento l'incendio.

Non si conoscono le cause del rogo. Sul caso indagano i carabinieri; l'auto è di proprietà di un giovane operaio del posto.