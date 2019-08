Un albero di Natale. Addobbato non con palline e festoni, ma con le bollette da pagare. Lo hanno depositato vicino al cancello d'ingresso dell'Istituto San Francesco di Vasto Marina i sindacalisti della Fp Cgil. Per ricordare che questo, per i circa 250 lavoratori delle strutture sanitarie della Fondazione Mileno, non sarà un Natale sereno.

"Bollette di tutti i tipi: Imu, Tari, Tosap, Tasi, ricevute dell’acqua, della luce, del gas e chi più ne ha più ne metta", si legge in un comunicato della Fp Cgil Sanità. "Un multicolore caleidoscopio di foglietti appesi al posto delle palle di Natale, con a fianco manifesti della Cgil che ne spiegano i motivi. 'E io pago', come diceva Totò: un'amara citazione cinematografica che definisce una insostenibile crisi che persiste da 16 mesi. Questa crisi non è più tollerata dai lavoratori. E’ così che hanno pensato di mettere tutte le loro bollette appese all’albero di Natale per ricordare alla politica e agli amministratori che non vogliono trascorrere per il secondo anno consecutivo un amaro Natale senza stipendio e forse anche senza tredicesima".