Sono previsti fondi per 300mila euro per l'adeguamento sismico ed a norme igieniche e di sicurezza dell'asilo nido in via De Gasperi a Vasto e 350mila per l'adeguamento sismico ed a norme igieniche e di sicurezza dell'asilo nido in via Verdi a San Salvo, a seguito dell'approvazione della Giunta regionale della graduatoria degli interventi di adeguamento sismico e di messa in sicurezza degli asili nido.

Come annunciato dal presidente Luciano D'Alfonso, in tutto ammontano a 3 milioni di euro i fondi previsti, dall'Avviso pubblico relativo ai Fondi FSC - Risorse Premiali per Obiettivi Prima Infanzia: "Si tratta, nel dettaglio, della concessione di contributi in conto capitale ai Comuni che realizzano interventi di messa in sicurezza su immobili di proprietà sedi asili nido e micro nidi pubblici funzionanti".

Delle 21 richieste pervenute, oltre a quelli di Vasto e San Salvo sono ammessi a contributo altri 13 interventi: "Montesilvano (adeguamento sismico ed a norme igieniche e di sicurezza Asilo Nido in via Chiarini) per 250 mila euro, Sulmona (adeguamento sismico ed a norme igieniche e di sicurezza Asilo Nido in via Bdia- viale della Repubblica) per 274 mila 318 euro, Pescara (adeguamento sismico ed a norme antincendio Asilo Nido in via Croce) per 270 mila 876 euro, Pescara (adeguamento sismico ed a norme antincendio Asilo Nido in via Vespucci) per 270 mila euro, Atessa (adeguamento sismico ed a norme igieniche e di sicurezza Asilo Nido in via Ciampoli) per 310 mila euro, Atri (adeguamento sismico Asilo Nido in via Risorgimento) per 255 mila euro, Popoli (adeguamento sismico ed a norme igieniche e di sicurezza Asilo Nido in via Tiburtina) per 140 miloa euro, Tortoreto (adeguamento sismico Asilo Nido in via Carducci) per 180 mila euro, Pianella (adeguamento sismico ed a norme igieniche e di sicurezza Asilo Nido in Località Vecchia Fornace - I° Lotto funzionale) per 80 mila euro, Nereto (adeguamento sismico ed a norme igieniche e di sicurezza Asilo Nido in via Gramsci) per 90 mila euro, Ripa Teatina (adeguamento sismico ed a norme igieniche e di sicurezza Asilo Nido in via Chieti) per 100 mila euro, Orsogna (adeguamento sismico ed a norme igieniche e di sicurezza Asilo Nido in via Rosica) per 105 mila euro, Miglianico (adeguamento strutturale Asilo Nido in via Borgo Forno) per 105 mila euro. Altri tre interventi, per un importo complessivo di 965 mila euro, saranno dichiarati ammissibili a seguito di integrazione documentale. Si tratta di interventi che riguardano l'adeguamento sismico degli Asili nido di Chieti (via Arenazze e viale Amendola) e Lanciano (viale Marconi) dove sono previsite demolizione della struttura e ricostruzione. Esclusi, infine, dal finanziamento per insufficiente livello di progettazione gli asili nido di Avezzano (via Trento), Sant'Egidio alla Vibrata (via Matteotti), Guardiagrele (via Occidentale)".