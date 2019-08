Il 27 dicembre torna la manifestazione enogastronomica Borgustando. Tra i vicoli del pittoresco centro storico di Fresagrandinaria, a partire dalle 18, si degusteranno prodotti tipici.

Spiegano gli organizzatori: "Una manifestazione all'insegna della buona degustazione in luoghi ricchi di tradizione con scorci paesaggistici veramente da esplorare. Passeggiando per le strette strade dei borghi potrete degustare piatti e dolci tipici della cultura locale. Numerosi noti produttori, inoltre, vi aspettano negli angoli nascosti dei paesi, per proporvi le loro specialità gastronomiche. I borghi saranno coreografia di diversi intrattenimenti itineranti musicali e di prezioso percorso artistico".

Per l'accompagnamento musicale della serata quest'anno saranno presenti due gruppi: Taraf de Gadjo e Chilafapuliska.