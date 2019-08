Un sentito rigraziamento al reparto di Chirurgia dell'ospedale di Vasto arriva da un utente "soddisfatto" che intende pubblicamente elogiare la professionalità e la disponibilità di medici e operatori.

"Il giorno 16 dicembre - scrive infatti Nicola Pollutri - sono stato ricoverato presso l'ospedale San Pio di Vasto nel reparto di Chirurgia per un intervento programmato di rimozione della colicisti in laparoscopia. Premetto che questo è stato il mio primo intervento e non nascondo che avevo un po' di ansia e anche timore, trasmesso da chi apparentemente conosceva questo reparto. Dopo essere stato dimesso il giorno 19 dicembre non posso esimermi dal dichiarare anche pubblicamente un enorme e sincero ringraziamento dal più profondo del mio cuore a tutto il personale medico, paramedico, nonchè a tutti gli operatori sanitari per come si sono presi cura di me".

"Innanzitutto per la professionalità e la preparazione, per la disponibilità e gentilezza dimostrata nei confronti miei e di tutti i pazienti ricoverati. Così facendo hanno reso la mia permanenza in ospedale - sia prima, che durante e dopo l'intervento - assolutamente serena e gradevole, con la loro simpatia, empatia e cordialità. In considerazione della mia esperienza posso ora dire che a Vasto abbiamo una struttura funzionante e del personale molto preparato in tutto, perché non basta essere solo bravi dal punto di vista medico, ma bisogna esserlo anche dal punto di vista umano, poiché il paziente non è solo un numero, ma è soprattutto un essere umano sofferente. Vorrei concludere con un grazie anche al personale della sala operatoria che mi descriveva ogni azione e cosa avrei sentito dal punto di vista fisico. Grazie".