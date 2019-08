Non poteva chiudere meglio di così il 2015 la Vastese Calcio. Questo pomeriggio all'Aragona i biancorossi hanno chiuso la pratica Val di Sangro con il risultato di 3-0 grazie ai gol di Tarquini (doppietta) e Giansante- prima rete in biancorosso per lui. La notizia che però fa gioire di più i biancorossi arriva da Paterno, dove la squadra di mister Iodice cade per 2-1 contro la Renato Curi Angolana. La Vastese chiude così al primo posto in solitaria il girone di andata, affermandosi come Campione d'Inverno e chiudendo l'anno con una striscia positiva di 6 vittorie consecutive. I ragazzi di mister Colavitto torneranno in campo il 6 gennaio di nuovo allo Stadio Aragona per affrontare il Pineto.

La partita- Ultimo appuntamento del 2015 all’Aragona di Vasto per la Vastese Calcio che affronta la Val di Sangro di mister Giannico, allenatore-giocatore in questa occasione. Il trainer biancorosso Colavitto- non potendo contare sugli infortunati Marfisi e Luongo- opta per un 4312 con Cattafesta trai pali, supportato nel reparto difensivo dai centrali Giuliano e Natalini, e dai terzini Guerrero e De Fabritiis. A centrocampo la solita coppia D’Alessandro-Di Pietro assieme a Balzano. Davanti alle due punte Tarquini e Giansante- quest’ultimo nella prima da titolare all’Aragona- Iaboni a dare supporto al reparto offensivo. La sfida ha inizio con gli auguri dei giocatori della Vastese ai propri tifosi, seguita dall’ingresso delle due formazioni. Anche i due ‘babbi natale’salutano la squadra ospite e la gara può avere inizio. Subito pericolosa la Vastese al terzo minuto con il nuovo acquisto Giansante: destro a giro e parata di Trivilino. Al diciassettesimo ci prova Tarquini a sbloccare il risultato su un lancio da fallo laterale di Iaboni. Il suo tentativo in pallonetto viene bloccato senza problemi dal portiere ospite. Due minuti più tardi il numero nove biancorosso segnerà la rete del vantaggio casalingo. Servito in area da Giansante, Tarquini non sbaglia e sigla la decima rete stagionale, prendendosi gli applausi calorosi dell’Aragona (1-0). I padroni di casa dominano la gara interamente, anche se fanno un po’ fatica a ripartire in velocità con un Di Pietro un po’ sotto tono quest’oggi in mezzo al campo. Al trentatreesimo arriva la prima occasione dei bianco blu. Verna tenta la conclusione dalla distanza, ma la sfera esce fuori. Un minuto più tardi è il giovane Di Pietro ad avere la possibilità di siglare il raddoppio, ma spreca clamorosamente davanti alla porta. Al trentottesimo ancora Vastese pericolosa, stavolta grazie ad una bellissima azione corale terminata con l’uno-due Giansante-Tarquini, quest’ultimo buttato giù in area. L’arbitro indica il dischetto ed assegna un calcio di rigore a favore dei biancorossi. Dal dischetto va Iaboni ma anche stavolta- così come successo domenica scorsa a Celano- non la butta dentro e trova il palo a dirgli di no. L’ultimo tentativo della prima frazione di gioco arriva da un gran bel tiro al volo di Giuliano, respinto in corner dall’estremo difensore della Val di Sangro. Squadre negli spogliatoi.

Nella ripresa Giuliano e compagni hanno un solo obiettivo, chiudere la pratica realizzando la seconda rete del match. Al cinquantaduesimo ci prova Iaboni a chiuderla, ma l’attaccante laziale non riesce a calibrare come vorrebbe. Qualche minuto più tardi ci prova Balzano da dentro l’area, ma il suo tiro termina out. Ci penserà Giansante a realizzare il 2-0 al sessantaseiesimo, segnando la prima rete in biancorosso proprio davanti al pubblico vastese. Dopo il secondo vantaggio, mister Colavitto opta per un doppio cambio: esce Iaboni ed entra Faccini, mentre Di Pietro lascia il posto al neo acquisto Di Biase, all’esordio dopo la firma arrivata venerdì. Giusto otto minuti più tardi arriva la terza rete della Vastese che mette quasi la parola fine sul match. In area il neo entrato Faccini viene messo giù e l’arbitro assegna un altro calcio di rigore a favore dei padroni di casa. Dal dischetto stavolta va Tarquini che l’infila dove Trivilino non può nulla (3-0). Undicesimo centro stagionale per l’attaccante lancianese. Negli ultimi minuti della gara la Vastese potrebbe segnare ancora, ma arriva il triplice fischio che sancisce la vittoria biancorossa con relativo primato in solitaria in classifica. E' lo stesso speaker dello stadio a ribadire che la Vastese chiude il girone di andata come Campione d'Inverno.

Vastese Calcio 1902-Val di Sangro 3-0

reti: Tarquini 19’, Giansante 66’, 74’ Tarquini (rig.)

ammoniti: Diompy, Giannico

espulso: Tucci

Vastese: Cattafesta, De Fabritiis, Guerrero, Di Pietro (67’ entra Di Biase), Giuliano, Natalini, Balzano, D’Alessandro, Tarquini, Iaboni (67’ entra Faccini), Giansante (84’ entra Della Penna); a disposizione: Digifico, Sorianello, Della Penna, Persichitti, Benvenga. Allenatore: Colavitto.

Val di Sangro: Trivilino, Tucci, Pili, Di Giulio (88' entra Staniscia), Flocco, Di Deo, Paolucci (80' entra Rossetti M.), Carafa, Verna, Giannico (89' entra Rossetti A.), Diompy; a disposizione: Cericola, Abbonizio, Pellegrini, Staniscia, Malandra. Allenatore: Giannico.

arbitro: Emanuele Varanese di Chieti, assistenti Biancucci e Nappi di Pescara.

Tutti risultati dell'ultima di andata

Acqua e Sapone-Celano 0-0

Alba Adriatica-San Salvo 3-1

Capistrello-Martinsicuro 4-1

Cupello-Pineto 1-0

Francavilla-Sambuceto 0-0

Morro d’Oro-Miglianico 2-0

Paterno-RC Angolana 1-2

Torrese-Montorio 1-1

Vastese-Val di Sangro 3-0

La classifica

Vastese 41 (Campione d'Inverno)

Paterno 38

Pineto 31

Martinsicuro 29

Morro d’Oro 29

San Salvo 27

Miglianico 25

Alba Adriatica 23

RC Angolana 23

Capistrello 21

Cupello 21

Sambuceto 20

Montorio 19

Torrese 18

Val di Sangro 16

Celano 11

Francavilla 11

Acqua e Sapone 10