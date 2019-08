Ancora un incidente nel tratto della rotatoria della Statale 16 al confine tra San Salvo Marina e Montenero di Bisaccia. Nel corso della notte un Audi che viaggiava in direzione Sud ha perso il controllo finendo fuori strada e riportando danni alla carrozzeria. Per gli occupanti del veicolo le conseguenze non sono state gravi.

Per i residenti della zona è diventata una costante scendere in strada dopo essere stati svegliati dallo schianto delle auto. La richiesta di interventi riguarda soprattutto l'illuminazione carente nei tratti che precedono la rotonda. Questa, posta al termine di lunghi rettilinei, spesso viene affrontata a velocità eccessiva; inoltre, il fondo stradale della rotatoria è deformato e crea non pochi problemi di aderenza soprattutto in presenza di pioggia.

Nell'anno che si sta chiudendo è lunga la lista degli incidenti. Il 25 marzo scorso un montenerese ha perso la vita contro il pilone del ponte [LEGGI]. Poi, tra i più seri: il 17 maggio un'auto ha sradicato le palme all'interno della rotatoria; il primo ottobre un tir è andato dritto fortunatamente non incrociando nessuna auto di passaggio [LEGGI]; il 29 novembre due giovani cupellesi sono rimasti gravemente feriti in un terribile schianto contro il pilone [LEGGI] in una dinamica che ricorda molto l'incidente mortale di marzo; il 5 dicembre scontro tra due auto.