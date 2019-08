PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

L'anno solare si chiude con lo Sporting San Salvo che si ferma a 3 punti dalla vetta detenuta dalla Casolana. La formazione di mister Marcello ha inanellato ieri l'ennesimo risultato utile in casa contro il Tre Ville. Il gol di Scafetta regala tre punti che rendono ancora più sorridente il 2015. I sansalvesi ora hanno 8 punti di vantaggio sulla terza.

Sorride anche il Montalfano che trova una netta vittoria per 3 a 0 nell'anticipo di ieri tra le mura amiche contro il Mario Tano. Una doppietta di Di Martino e una rete di Zara proiettano i gialloverdi in zona play off. L'anno si chiude quindi con l'abbandono della "pareggite" che aveva contraddistinto la parte finale della gestione di mister Liberatore. La squadra è ora affidata a Massimiliano Marra.

Perde posizioni il Real Montazzoli sconfitto in casa dal Guastameroli per 1 a 0.

Pareggio a suon di gol invece a Roccaspinalveti dove il Fresa era andato in vantaggio per 2 a 0 con Vasiu e Racano. I padroni di casa hanno saputo reagire con le reti di Lattanzio e Simone Bruno.

Dilaga lo Scerni in casa contro l'ultima in classifica, la Spal Lanciano. Termina 6 a 4 con le reti casalinghe di Lupo, Marrollo, Muratore, Luongo, Ferrazzo e D'Ercole.

Giornata infine che non sorride alle altre vastesi. Il Gissi pareggia 1 a 1 contro il San Vito; il Trigno Celenza si arrende fuori casa alla Marcianese per 2 a 1 (rete dei celenzani di Farina).

Squadre ora a riposo per la sosta natalizia. L'ultima del girone di andata si disputerà il 10 gennaio 2016 con in programma il big match tra Casolana e Sporting San Salvo.

LA 14ª GIORNATA

Marcianese - Trigno Celenza 2-1

Montalfano - Mario Tano 3-0 (ieri)

Piazzano - Sporting Casolana 2-2

Real Montazzoli - Guastameroli 0-1

Roccaspinalveti - Fresa 2-2

S. Vito - Gissi 1-1

Scerni - Spal Lanciano 6-4

Sporting San Salvo - Tre Ville 1-0 (ieri)

LA CLASSIFICA

Sporting Casolana 36

Sporting San Salvo 33

Guastameroli 25

Piazzano 25

Montalfano 23

Real Montazzoli 23

Marcianese 22

Tre Ville 19

Fresa 19

Scerni 17

S. Vito 15

Roccaspinalveti 15

Trigno Celenza 12

Gissi 11

Mario Tano 5

Spal Lanciano 4

LA 15ª GIORNATA

Mario Tano - Real Montazzoli

Fresa - S. Vito

Gissi - Piazzano

Guastameroli - Marcianese

Spal Lanciano - Roccaspinalveti

Sporting Casolana - Sporting San Salvo

Tre Ville - Montalfano

Trigno Celenza - Scerni

SECONDA CATEGORIA, GIRONE G

La fine del girone di andata conferma la candidatura a protagonista della stagione dell'Incoronata Calcio Vasto dopo una prima parte di campionato difficile. I biancorossi si impongono per 2 a 1 nel derby contro lo Sporting Vasto. Mastrangioli e Ciccotosto firmano le due reti della vittoria che valgono il primo posto insieme al Paglieta (oggi vittorioso contro lo Sporting Altino).

Subito dietro c'è l'altra vastese, il Real Porta Palazzo, scesa anch'essa ieri in casa contro il San Buono. I gialloneri sono andati due volte sotto per poi arrivare al pareggio definitivo. Reti per gli ospiti di Piras e Del Villano (rigore) e per il Real di De Cristofaro e Di Matteo.

Stesso risultato per il Real Carpineto Sinello nella gara interna contro il New Archi Perano. Matteo Argentieri e Michele Di Marco regalano un importante punto ai neopromossi.

Torna alla vittoria invece l'Odorisiana che sconfigge il Real San Giacomo per 3 a 2 e resta a pochissima distanza dall'orbita play off in vista della seconda parte della stagione. Doppietta di Vitelli e un autogol le reti dei padroni di casa.

Si tornerà in campo il 17 gennaio 2016 con la prima giornata del girone di ritorno.

LA 13ª GIORNATA

Incoronata Calcio Vasto - Sporting Vasto 2-1 (ieri)

Odorisiana - Real San Giacomo 3-2

Real Carpineto Sinello - New Archi Perano 2-2

Real Porta Palazzo - San Buono 2-2 (ieri)

Sporting Altino - Paglieta 0-1

Tornareccio - Mario Turdò 5-1

Riposa: Virtus Rocca San Giovanni

LA CLASSIFICA

Paglieta 26

Incoronata Calcio Vasto 26

Real Porta Palazzo 25

Virtus Rocca San Giovanni 21

Real Carpineto Sinello 19

Odorisiana 18

Sporting Altino 17

Real San Giacomo 17

Tornareccio 15

New Archi Perano 15

Mario Turdò 10

San Buono 7

Sporting Vasto 3

LA 1ª DI RITORNO

Incoronata Calcio Vasto - Mario Turdò

Virtus Rocca San Giovanni - New Archi Perano

Tornareccio - Paglieta

Real Carpineto Sinello - Real San Giacomo

Sporting Altino - San Buono

Odorisiana - Sporting Vasto

Riposa: Real Porta Palazzo