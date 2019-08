Ultima gara del 2015 anche per le formazioni del Campionato di Promozione abruzzese (gir.B). Al termine dei novanta minuti, sorridono il Villa 2015 (3-0 sul Pinetanova), il Pro Sulmona (3-2 in casa del Castiglione Val Fino), il Fossacesia (2-0 sul Silvi), Il Delfino Flacco Porto (2-1 sul Castello 2000) e la Virtus Ortona (2-1 in casa del Palombaro). Pareggiano il Penne (0-0 con il Fara San Martino) ed il River Casale (3-3 con il Passo Cordone). Torna alla vittoria il Casalbordino dopo la sconfitta nell’acceso derby col Vasto Marina di settimana scorsa. Lo fa trovando il primo gol in giallorosso del nuovo acquisto Giuseppe Soria. L’attaccante vastese al sessantanovesimo, ricevendo palla dalla sinistra, è riuscito a saltare la difesa avversaria concludendo in porta e trovando un gol che alla fine è risultato essere decisivo. Con questa vittoria il Casalbordino si riporta a meno due dal quarto posto presieduto dal Vasto Marina.

Quest’ultima oggi pomeriggio ha ricevuto una sconfitta che ha lasciato l’amaro in bocca per come è arrivata. Infatti i padroni di casa hanno recriminato il fatto di essere state punite da un arbitraggio non equo e, soprattutto, non all’altezza di questa categoria. Riguardo al gol annullato a Luca Madonna per fuorigioco, la decisione del guardialinee ha lasciati sorpresi i presenti. Alla fine decisiva la rete di Niang realizzata al settantacinquesimo, dopo che la sua conclusione ha colpito due volte il palo ed è poi finita in rete. Nel finale nervosismo alle stelle con quattro espulsioni, due per parte. Per i padroni di casa espulsi Di Biase e D’Aprile, mentre per gli ospiti prima D’Arcangelo e poi Fasciani, quest’ultimo a gara conclusa. Anche al termine del match gli animi non si sono placati e molto probabilmente anche questa settimana potranno arrivare delle squalifiche da parte del giudice sportivo. Anche nel campionato di Promozione, come in quello di Eccellenza, si tornerà in campo il 6 gennaio quando il Vasto Marina dovrà vedersela con l’ostico River Casale, mentre il Casalbordino in casa affronterà il Villa 2015.

Tutti i risultati della sedicesima giornata

Penne-Fara San Martino 0-0

Villa 2015-Pinetanova 3-0

Bucchianico-Casalbordino 0-1

Castiglione Val Fino-Pro Sulmona 2-3

Fossacesia-Silvi 2-0

Il Delfino Flacco Porto- Castello 2000 2-1

Palombaro-Virtus Ortona 1-2

Passo Cordone-River Casale 3-3

Vasto Marina-Torre Alex Cepagatti 0-1

La classifica

Il Delfino Flacco Porto 33

Penne 31

Pro Sulmona 29

Vasto Marina 28

Casalbordino 26

Silvi 25

Fossacesia 24

Passo Cordone 24

River Casale 24

Castello 23

Torre Alex Cepagatti 20

Bucchianico 18

Fara San Martino 18

Villa 15

Virtus Ortona 15

Palombaro 13

Pinetanova 12

Castiglione Val Fino 10