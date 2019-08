Il 2016 sarà un anno di sfide per lo stabilimento Pilkington di Piana Sant'Angelo a San Salvo. È stato il presidente di Pilkington Italia, Graziano Marcovecchio, a tracciare la rotta in occasione della tradizionale festa natalizia in cui sono stati premiati i dipendenti con 20 e 30 anni di anzianità in azienda e i figli dei lavoratori che hanno ottenuto brillanti scolastici e universitari.

Nel suo intervento, Marcovecchio ha tracciato anche un bilancio dell'anno solare che sta per concludersi, ricordando come l'azienda che produce vetro ha stabilizzato 70 lavoratori, numero che va a sommarsi ai 320 già confermati tra il 2012 e il 2014. Nei piani del gruppo giapponese NSG l'Europa ha sicuramente un ruolo cruciale. Ma lo stabilimento sansalvese dovrà vincere sia la concorrenza esterna che quella interna, nel confronto con gli altri stabilimenti del gruppo. Saranno fondamentali due fattori, come ha spiegato Marcovecchio nell'intervista a Zonalocale: contenimento dei costi e qualità dei prodotti.