Grande affluenza di pubblico venerdì scorso alla recita di Natale che la Scuola dell’Infanzia di Monteodorisio ha tenuto presso la Sala Museale. “Una dolce storia”, questo il titolo della rappresentazione, ha visto coinvolti tutti i bambini che, attraverso canti e coreografie, hanno vissuto la grande emozione della nascita di Gesù Bambino.

Un messaggio molto significativo quello trasmesso venerdì sera: far riscoprire il significato più autentico del Natale, trovare nei cuori la gioia di volersi bene, di stare insieme alle persone care e scambiarsi doni bellissimi come l’amicizia, la pace, il rispetto e l’armonia. Sulle dolci note di stupende opere come l’Ave Maria di Charles Gounod, “Se la gente usasse il cuore”, “Forza Gesù” e tanti altri canti, i bambini si sono esibiti di fronte al grande pubblico con molta disinvoltura.

L’insegnante Maria Stompanato, responsabile del plesso, ha curato la regia della rappresentazione con la collaborazione di tutte le colleghe che ha consentito, con soddisfazione, il caloroso successo. Allo spettacolo hanno partecipato anche il sindaco di Monteodorisio, Saverio Di Giacomo, l’assessore alla pubblica istruzione, Milena Burracchio e la dirigente dell’Istituto Comprensivo di Monteodorisio, Concetta Delle Donne che hanno nell'occasione rivolto gli auguri di un sereno Natale a tutte le famiglie.