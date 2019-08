Il Cupello delle rimonte, delle sorprese e delle imprese, si potrebbe dire. Questo pomeriggio davanti al proprio pubblico i ragazzi di mister Di Francesco hanno ottenuto un successo importantissimo contro la corazzata Pineto. A siglare la rete decisiva è stato il giovane Monachetti che finalmente ha raccolto i frutti del lavoro svolto in questa prima parte della stagione.

Tre punti che valgono sicuramente tanto visto che questa per il Cupello è stata una vittoria che dona più coraggio ad avantaggiato e compagni, attualmente ad otto punti di distanza dalla zona playoff. Se l'inizio di stagione non è stato dei migliori, nelle ultime partite i rossoblù hanno avuto modo di dimostrare il proprio valore e adesso sognare di arrivare nelle zone che contano della classificano potrebbe non essere poi così tanto utopico.

L'ultima gara del 2015 ha regalato gioia e felicità a questo gruppo che tornerà in campo il 6 gennaio per affrontare in trasferta la Torrese nella prima gara del girone di ritorno. Una pausa lunga come quella delle feste natalizie potrebbe far bene a questa squadra per riordinare le idee, ricaricare le 'pile' e iniziare a pensare a come continuare a tentare di ripetere la cavalcata dello scorso anno.

Tutti i risultati dell'ultima di andata

Acqua e Sapone-Celano 0-0

Alba Adriatica-San Salvo 3-1

Capistrello-Martinsicuro 4-1

Cupello-Pineto 1-0

Francavilla-Sambuceto 0-0

Morro d’Oro-Miglianico 2-0

Paterno-RC Angolana 1-2

Torrese-Montorio 1-1

Vastese-Val di Sangro 3-0

La classifica

Vastese 41 (Campione d'Inverno)

Paterno 38

Pineto 31

Martinsicuro 29

Morro d’Oro 29

San Salvo 27

Miglianico 25

Alba Adriatica 23

RC Angolana 23

Capistrello 21

Cupello 21

Sambuceto 20

Montorio 19

Torrese 18

Val di Sangro 16

Celano 11

Francavilla 11

Acqua e Sapone 10