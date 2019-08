Dopo la gestione gratuita della Torre Diomede del Moro in Piazzetta D’Amante a Vasto, l’Associazione Vigili del fuoco in congedo onlus ora si sta occupando della chiesa di Santa Filomena, nel complesso Genova Rulli in via Anelli. "Abbiamo ripulito dalla polvere tutti gli altari, lavato gli arredi e liberato dal guano dei piccioni il balcone e diversi spazi del sacro tempio", ha detto il presidente dell’Associazione Vigili del Fuoco in congedo onlus, Antonio Ottaviano..

"Ora con la collaborazione delle altre associazioni combattentistiche e d'arma cittadine - prosegue Ottaviano - allestiremo il presepe e garantiremo l'apertura per far apprezzare questo luogo di culto nel centro storico della città. Un ringraziamento particolare a don Stellerino D'Anniballe che ci ha concesso la possibilità di custodire la chiesa di Santa Filomena".

Orari d'apertura dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 dal 20 dicembre al 6 gennaio 2016.

L'Associazione Vigili del Fuoco in congedo onlus ha ripulito le terme romane di Via Adriatica.

riceviamo e pubblichiamo