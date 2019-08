Un appello perchè nella notte di San Silvestro non si utilizzino i botti. A lanciarlo è la scuola di formazione politica Fo&Pa di Vasto, con una nota a firma del coordinatore Stefano Suriani. "Per un inizio anno col botto evita di usare i botti", è lo slogan scelto per la campagna lanciata oggi.

"Il brindisi dell’ultimo dell’anno - spiega Suriani - spesso viene accompagnato dall'uso di botti più o meno rumorosi e pericolosi, con evidenti rischi per chi li usa. Le cronache del primo gennaio riportano di ferimenti più o meno gravi, e qualche volta anche di morti, causati dall’uso di materiale esplodente, pertanto invitiamo tutti ad evitare di usare spari vari per festeggiare, soprattutto quelli illegali e non acquistati presso i negozi autorizzati. I rumori causati dai botti, inoltre, oltre a spaventare le persone, spaventano molto anche gli animali, che hanno una reazione di terrore incontrollato, il che li porta a cercare la fuga".

Quest'anno diverse amministrazioni comunali, ultima in ordine di tempo quella di Pescara, hanno emesso delle ordinanze per vietare i botti nel periodo delle festività, raccogliendo in tal senso gli appelli delle associazioni di protezione degli animali.

"Ci associamo alle raccomandazioni fornite dagli Enti protettori degli animali - aggiunge il tal senso Suriani - che propongono alcune semplici regole da seguire per affrontare con più sicurezza gli spari dei botti, come tenere durante la notte di capodanno gli animali, anche quelli che abitualmente vivono fuori, in casa o in un luogo protetto e rassicurante, se stanno soli lasciare la radio o la televisione accesi per distrarli dai rumori esterni, consultare il veterinario per la prescrizione di tranquillanti. Ci piacerebbe che tutti trascorressimo un capodanno sereno, coronato solamente da tanta allegria e divertimento, scevro da inconvenienti per noi, per i nostri cari e anche per tutti i nostri amici a quattro zampe".