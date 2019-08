Sono riusciti a mettersi in salvo gli occupanti del camper andato a fuoco questa mattina a Casalbordino Lido. Per cause ancora da accertare le fiamme sono divampate all'interno del mezzo, posteggiato nell'area di sosta del lungomare casalese. La coppia di turisti tedeschi che si trovava all'interno ha cercato di spegnere le fiamme e di portare fuori abiti e altri oggetti.

È stato quindi richiesto l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Vasto che, giunti sul posto, hanno spento l'incendio anche se il camper era ormai già stato distrutto dalle fiamme. Intervenuti anche i carabinieri della stazione di Casalbordino per eseguire i rilievi di legge.