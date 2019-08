Chiude il 2015 senza sorridere l'U.s. San Salvo che in trasferta ad Alba Adriatica, senza il supporto dei propri tifosi, perde clamorosamente 3-1. Una sconfitta che bene non fa, anche se alla fine- vedendo gli altri risultati- poco è cambiato nella classifica. Resta sicuramente l'amaro in bocca perchè oggi i sansalvesi avrebbero potuto accorciare le distanze dal Paterno e scavalcare il Pineto, sconfitto questo pomeriggio a Cupello.

Per quanto riguarda la cronaca della gara, il primo vantaggio dei padroni di casa è arrivato al diciottesimo firmato da Sacchetti. La risposta degli ospiti non si era fatta poi così tanto attendere, perchè Marinelli al ventottesimo era riuscito a riportare i conti alla pari. Nella ripresa decisive le reti di Capocasa al sessantottesimo e Emili ad un minuto dalla fine della gara.

Nei minuti finali della gara gli ospiti sono rimasti in dieci a causa dell'espulsione di Triglione al trentottesimo della ripresa. Senza fare punti l'U.s. San Salvo ha chiuso non nel migliore dei modi questo 2015 e adesso, dopo le feste natalizie, servirà molta concentrazione in vista della finalissima con il Pineto che si terrà ad Ortona il 3 gennaio. Per l'U.s. San Salvo vincere questa competizione risulta essere fondamentale.

Tutti risultati dell'ultima di andata

Acqua e Sapone-Celano 0-0

Alba Adriatica-San Salvo 3-1

Capistrello-Martinsicuro 4-1

Cupello-Pineto 1-0

Francavilla-Sambuceto 0-0

Morro d’Oro-Miglianico 2-0

Paterno-RC Angolana 1-2

Torrese-Montorio 1-1

Vastese-Val di Sangro 3-0

La classifica

Vastese 41 (Campione d'Inverno)

Paterno 38

Pineto 31

Martinsicuro 29

Morro d’Oro 29

San Salvo 27

Miglianico 25

Alba Adriatica 23

RC Angolana 23

Capistrello 21

Cupello 21

Sambuceto 20

Montorio 19

Torrese 18

Val di Sangro 16

Celano 11

Francavilla 11

Acqua e Sapone 10