Si chiude senza sorrisi il 2015 della BCC San Gabriele che, nella sfida casalinga contro l'Italiangas Termoli, rimedia una sconfitta per 3-0 (25-19/25-19/30-28) restando senza punti in classifica per la seconda giornata di fila. Molto positiva la prova delle molisane, che hanno ampiamente meritato il successo. Sottotono la prestazione della San Gabriele, con la sola Giada Russo ad impensierire la difesa delle termolesi.

La BCC San Gabriele resta comunque nelle zone alte della classifica anche se, con questi due stop consecutivi, ha subito la rimonta delle inseguitrici. Le vastesi avranno ora una lunga pausa natalizia, prima di tornare in campo il 9 gennaio in casa del Pescara 3. Lo stop del campionato sarà certamente utile per ritrovare energie e motivazioni tornando ai livelli di gioco espressi nella prima fase di stagione.