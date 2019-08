È una vera e propria batosta quella rimediata dalla BCC Generazione Vincente Vasto Basket a Campli nella 13ª giornata del campionato di serie B. Vincono i padroni di casa con un punteggio pesante: 87-44 recita il tabellone alla sirena finale. Ad aprire le danze è stato l'ex Antonio Serroni (che poi ha chiuso con 6 punti e due assist). Protagonista anche Gabriele Mirone, l'anno scorso in canotta biancorossa, con i suoi 12 punti.

Alla fine del match sono 43 punti di distacco in una partita in cui il Campli ha toccato anche il +54 (71-17), con la Vasto Basket incapace di andare a segno quando i padroni di casa hanno spinto forte sull'acceleratore. I parziali la dicono lunga: 29-4, 22-6, 22-11 e, solo nell'ultimo parziale, con il Campli ormai già vincente e in festa, i vastesi hanno segnato più punti degli avversari, 22-14.

È la nona sconfitta consecutiva per la formazione biancorossa, un risultato che poteva essere preventivato alla vigilia, visto il differente campionato disputato dalle due formazioni. Probabilmente nessuno si aspettava una mazzata del genere. I vastesi restano ancorati al fondo di una classifica che si fa pesante giornata dopo giornata. Due punti più su ci sono Taranto e Valmontone, il Mola oggi ha vinto con Monteroni ed è salito a quota 8. E il Valmontone sarà proprio l'avversario dei biancorossi nel turno che si disputerà al PalaBCC il prossimo 27 dicembre. Coach Luise avrà una settimana di tempo (con il Natale di mezzo) per cercare di far ritrovare la rotta alla sua squadra.

Globo Infoservice Campli - BCC Generazione Vincente Vasto Basket 87-44

Globo Infoservice Campli: Bottioni 12, Di Giuliomaria 13, Petrazzuoli 11, Fattori 4, Serroni 6, Montuori 2, Duranti 7, Petrucci 20, Stucchi 0, Mirone 12. Coach: Millina

BCC Generazione Vincente Vasto Basket: Grassi 6, Di Tizio 6, Jovancic 13, Casettari 2, Tracchi 4, Dipierro 0, Ierbs 10, Pace 0, Brighi 3, Cordici 0. Coach: Luise