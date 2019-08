Audax Palmoli - Ripalimosani Femm. 3-1

Si chiude con una vittoria il 2015 dell'Audax Palmoli. Le ragazze di mister Franco Felice hanno battuto le molisane del Ripalimosani per 3-1, vendicando la sconfitta rimediata una settimana fa sul campo della Femminile Pescara. A sbloccare il risultato è Delia Di Francesco, al 20' del primo tempo. Poi, nella ripresa, la rete di bomber Di Ninni, al 2', e la solita punizione perfetta di Maria Giovanna D'Angelo che, al 20', ha chiuso virtualmente la partita. Al 30' c'è stato anche il gol della formazione ospite, con un'attaccante che ha sfruttato una palla ribattuta dalla traversa dopo un calcio di punizione. Alla ripresa del campionato l'Audax sarà impegnata sul campo del Porto Sant'Elpidio

Real Bellante - Pro Vasto Femminile 5-0

Pesante sconfitta per la Pro Vasto in casa del Real Bellante. Le biancorosse dei mister Bellisario e Giuliani subiscono 3 gol nel giro di pochi minuti nel finale del primo tempo. La reazione di Mazzatenta e compagne non porta alla rete che permetterebbe almeno di accorciare le distanze ed ecco che il Real Bellante va a segno altre due volte per il definitivo 5-0. In attesa di conoscere la data del recupero con il Pizzoli le biancorosse cercheranno di sfruttare la pausa natalizia per recuperare energie fisiche e mentali e farsi trovare pronte per la trasferta del 10 gennaio a L'Aquila.