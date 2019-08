Un ultimo sforzo prima della pausa natalizia. Questo quanto richiesto dalle squadre di Eccellenza e Promozione abruzzese. Domani alle 14:30 torneranno in campo rispettivamente per disputare la diciassettesima (eccellenza) e sedicesima (promozione) giornata. Nella massima serie regionale, Vastese, San Salvo e Cupello, dopo le due settimane di mercato non così ricche di novità, scriveranno l’ultimo atto di questo girone di andata. Prima di fare un piccolo bilancio di questa prima parte della stagione, sarà importante ottenere i tre punti per le tre squadre del territorio così da godersi un Natale sereno. Dopo le gare di questa domenica, si tornerà in campo il 6 gennaio, ma prima l’U.s. San Salvo ed il Pineto saranno impegnate nella finalissima di Coppa Italia (3 gennaio molto probabilmente ad Ortona e non a Silvi).

Vastese: mantenere il primato e tentare una piccola fuga- Quest’ultima gara del 2015 per i biancorossi di mister Colavitto li vedrà contrapposti alla Val di Sangro in quel dell’Aragona. A distanza di qualche chilometro il Paterno- altra capolista del girone- sarà impegnato in casa contro una Renato Curi Angolana affamata di vittorie. Per i ragazzi di mister Iodice non sarà una passeggiata, anzi. Proprio a fronte dell’impegno ostico dei marsicani, la Vastese non dovrà commettere passi falsi e portare a casa la vittoria. Il dato che fa ben sperare riguardo alla sfida con la Val di Sangro risiede nei punti ottenuti in classifica da quest’ultima in trasferta: una sola vittoria, un pareggio e cinque sconfitte per un totale di quattro punti. Anche il quart’ultimo posto dei sangritani la dice lunga sulla differenza qualitativa delle due rose. Se a tutto questo ci si aggiunge il fatto che nelle due settimane del mercato la squadra di mister Giannico ha perso pedine importanti e che la lista degli squalificati conterà l’assenza di Spinelli, Crognale e Tano, allora sulla carta questo match ha un esito quasi già scritto. Questo, però, non può far abbassare la concentrazione in casa Vastese. Mancherà molto probabilmente all’appello Luongo, fermato da una piccola contrattura, niente di grave. Mantenere il primo posto prima della pausa natalizia sarebbe un regalo fantastico per tifosi e ambiente. A Vasto tutti vogliono la D e sotto l’albero di Natale trovare il primato in solitaria dei biancorossi, sarebbe davvero una gran cosa. Domani allo Stadio Aragona come ospite d'eccezione ci sarà 'Babbo Natale' che regalerà ai più piccini caramelle e dolciumi. Sarà possibile inoltre farsi ritrarre con il papà del Natale in foto ricordo. La società biancorossa invita tutti i genitori a portare i propri figli allo stadio per trascorrere un pomeriggio all'insegna dello sport e del divertimento.

San Salvo: ad Alba trasferta vietata ai tifosi- Con la testa forse già proiettata alla finalissima di Coppa Italia con il Pineto dell’ex Antenucci, l’U.s. San Salvo sarà di scena domani ad Alba Adriatica senza poter contare sul supporto della propria tifoseria. Sì, perché a causa della chiusura del settore ospiti da tempo avvenuta, il Comune di Alba ha preferito inviare un comunicato alla società del presidente Evanio Di Vaira nel quale è scritto chiaramente che i tifosi biancazzurri non potranno seguire la partita [LEGGI]. Una decisione che è stata oggetto di critiche e malumori all’interno dell’ambiente sansalvese per le ragioni che meglio si possono intendere anche e soprattutto nella nota della tifoseria del San Salvo [LEGGI]. Al di là di questo, la sfida con gli albensi risulta essere importante soprattutto per quella risalita in classifica che intende concretizzare mister Rufini da qui a fine stagione. Con i tre punti ottenuti domenica scorsa in casa contro il Sambuceto, Marinelli e compagni hanno riagganciato la zona playoff portandosi a meno due dal Marinsicuro e a sole quattro lunghezze dal Pineto terzo in classifica. Domani vincere significherebbe salutare con un sorriso il 2015 e potersi presentare alla finale di Coppa Italia con maggiore tranquillità. Non sarà un Natale poi così rilassante per i ragazzi di mister Rufini perché anche durante le feste la testa sarà impegnata e concentrata a preparare un appuntamento che porta con sé tante motivazioni, la prima tra tutte quella di vendicare la sconfitta ai rigori dello scorso anno con l’Angolana. Prima di questo ci sarà bisogno di una buona gara ad Alba Adriatica, potendo contare sul nuovo arrivato Mastrojanni, all’esordio con la maglia biancazzurra.

Cupello: nessuna novità, ma la stessa voglia di fare bottino pieno- Il mercato di dicembre della società del presidente Oreste Di Francesco è stato povero di novità. Nessun cambiamento è avvenuto, salvo le partenze di Fizzani e Persichitti e l’arrivo di Giorgio Aganippe (’98) ex Bacicalupo e Andrea Artese (’99) direttamente dal Lanciano- entrambi saranno utilizzati soprattutto nella juniores. Ad un certo momento di questi ultimi sette giorni di calciomercato si era aperta l’ipotesi di un ritorno di Pendenza, ma alla fine la società ha preferito contare sul contributo di Maio. Domani al Comunale la squadra di mister Di Francesco sarà chiamata ad affrontare un Pineto rinforzato dai nuovi arrivi, tra cui quello di Antenucci, il quale sicuramente potrà dare del filo da torcere alla difesa cupellese. L’unico assente tra le fila di casa sarà Zeytullayev, mentre Quintilliani, non ancora al stop, sarà comuque a disposizione della squadra. Il pareggio in extremis firmato da D’Antonio- corteggiato e non poco dalla Vastese nelle ultime ore del mercato- ha permesso ai rossoblù di conquistare un punto prezioso. Vincere domani vorrebbe dire siglare una vera e propria impresa pre-natalizia che darebbe coraggio e tranquillità ad Avantaggiato e compagni. Anche un pareggio non sarebbe un risultato negativo, anzi. Anche qui, fischio d’inizio alle ore 14:30.

Promozione- Dopo l’acceso derby di domenica scorsa tra Casalbordino e Vasto Marina [LEGGI], le due formazioni di Promozione del territorio torneranno in campo domani per disputare la sedicesima giornata prima di godersi la meritata pausa natalizia. È di pochi giorni fa la notizia della multa di 300, 00 euro inflitta alla società del presidente Vaccaro e del patron Santoro “per intemperanze di propri sostenitori a fine gara; gli stessi- si legge nella nota delle Federazione- lanciavano due bottiglie nel terreno di gioco, una delle quali colpiva ad un polpaccio untesserato della squadra ospite, senza conseguenze”. Gli è andata di certo meglio al Vasto Marina che alla fine ha ricevuto solo la squalifica di Michele Cesario (una giornata). I vastesi saranno impegnati in casa per affrontare il Torre Alex Cepagatti, mentre i casalesi saranno di scena in trasferta a Bucchianico.

Tutte le sfide in programma nel campionato di Eccellenza

Acqua e Sapone-Celano

Alba Adriatica-San Salvo

Capistrello-Martinsicuro

Cupello-Pineto

Francavilla-Sambuceto

Morro d’Oro-Miglianico

Paterno-RC Angolana

Torrese-Montorio

Vastese-Val di Sangro

La classifica

Vastese 38

Paterno 38

Pineto 31

Martinsicuro 29

San Salvo 27

Morro d’Oro 26

Miglianico 25

Alba Adriatica 20

RC Angolana 20

Sambuceto 19

Capistrello 18

Cupello 18

Montorio 18

Torrese 17

Val di Sangro 16

Celano 10

Francavilla 10

Acqua e Sapone 9

Tutte le sfide in programma nel Campionato di Promozione (gir. B)

Penne-Fara San Martino

Villa 2015-Pinetanova

Bucchianico-Casalbordino

Castiglione Val Fino-Pro Sulmona

Fossacesia-Silvi

Il Delfino Flacco Porto- Castello 2000

Palombaro-Virtus Ortona

Passo Cordone-River Casale

Vasto Marina-Torre Alex Cepagatti

La classifica

Il Delfino Flacco Porto 30

Penne 30

Vasto Marina 28

Pro Sulmona 26

Silvi 25

Passo Cordone 23

Casalbordino 23

Castello 23

River Casale 23

Fossacesia 21

Bucchianico 18

Fara San Martino 17

Torre Alex Cepagatti 17

Palombaro 13

Pinetanova 12

Virtus Ortona 12

Villa 2015 12

Castiglione Val Fino 10