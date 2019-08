Un atto vandalico a dir poco pericoloso a San Salvo. In via Enrico Toti, nel centro cittadini, mani ignote hanno teso del filo di ferro tra un lato e l'altro della strada, utilizzando i pali posti all'incrocio con via Cesare Battisti. In serata la segnalazione ai carabinieri, giunti sul posto per verificare cosa fosse accaduto ed evitare così gravi conseguenze per i cittadinit: il filo di ferro è stato agganciato ai pali e poi teso in modo da attraversare la strada per ben quattro volte, a diverse altezze.

Una situazione di pericolo per i mezzi in transito lungo la strada, sia per le auto ma in particolare per i motoclisti che si fossero trovati a percorrere la discesa di via Toti trovandosi di fronte ai fili di ferro resi quasi invisibili dal buio della sera.

Fortunatamente la segnalzione di pericolo è giunta in tempo, con il conseguente intervento delle forze dell'ordine. A completare la rimozione del filo di ferro tra i pali è stato un giovane che, saputo dell'increscioso episodio, è sceso in strada armato di tronchese per tagliare i fili pericolosi, lanciando poi l'allarme su facebook per avvisare i suoi concittadini di stare all'erta nel percorrere la zona.