Si chiude con una vittoria il 2015 dell'All Games San Salvo. La formazione biancazzurra ha vinto 2-1 in casa del Lisciani Teramo, mantenendosi a ridosso della zona playoff. Partita che inizia in salita, con la rete dei padroni di casa su conclusione da fuori. Tante le occasioni per D'Alonzo e compagni ma solo nel finale di tempo Di Ghionno, abile a concludere dopo una respinta del portiere, trova la rete del pareggio.

Al rientro in campo formazioni attente in difesa e teramani che colpiscono un palo. Ma, a due minuti dallo scadere, è la squadra di mister Lanza a segnare la rete decisiva, grazie a D'Alonzo che sfrutta un assist di Di Ghionno. La vittoria porta i sansalvesi a quota 23 in classifica, ad un solo punto dal Sagittario che occupa l'ultimo posto utile per i playoff. Ora una lunga sosta prima del rientro in campo il 9 gennaio.

La classifica

32 Tombesi

31 Audax Hatria

27 Città di penna

25 Real Guardiagrele

24 Sagittario

23 All Games San Salvo

17 Il Bigne Futsal Avezzano

16 La Fenice C5

14 Atletico Silvi

13 Area L'Aquila

12 Celtic Chieti

9 Lisciani Teramo

8 Es Chieti

6 Minerva C5