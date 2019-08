È al vaglio della polizia municipale intervenuta sul posto la particolare dinamica dell'incidente che si è verificato questo pomeriggio in corso Mazzini, tra gli incroci di via San Giovanni da Capestrano e corso Europa. Una Opel Insignia station wagon ha infatti urtato contro una Ford Fiesta pacheggiata sul lato della strada. Nell'urto, la Opel si è praticamente arrampicata sopra la Fiesta e così è rimasta. Per fortuna solo tanta paura per il giovane alla guida dell'auto. L'altra, per altrettanta fortuna, non aveva persone a bordo.

Particolarmente delicate le operazioni di rimozione del mezzo, per cui è stato chiamato un carro attrezzi, che ha dovuto tirar giù l'auto con estrema cautela, per non far ribaltare il mezzo. Per consentire i rilievi della municipale e la rimozione dei mezzi, il traffico è stato deviato verso corso Europa e verso via San Giovanni da Capestrano.