Domenica 20 dicembre alle 18 in piazza Rossetti si terrà il concerto di Natale del gruppo musicale Caffè Concert Strauss, organizzato dal Consorzio Vasto in Centro, dalla Confcommercio e dalla Confesercenti, con patrocinio del Comune di Vasto, sotto la direzione dell’Associazione culturale Cineocchio.

"L’auspicio - sottolinea il presidente del Consorzio Vasto in Centro, Marco Corvino - è che il richiamo della bella musica possa attirare non solo gli appassionati di quest’arte, ma anche gli amanti della città che la vogliono valorizzare soprattutto in questo periodo di feste natalizie. Con l’occasione si ricorda che le attività del centro storico di Vasto effettueranno un’apertura serale prolungata fino alle 21 nelle giornate di sabato 19 e di domenica 20 dicembre".