Sono terminati i lavori sul tratto della fondovalle Treste eroso in territorio di San Buono lo scorso 27 novembre durante l'ondata di maltempo che ha paralizzato la viabilità del Vastese.

Il traffico non è stato ancora riaperto, si è in attesa del collaudo da parte della Provincia che secondo i programmi dovrebbe avvenire già lunedì prossimo 21 dicembre.

In territorio di Cupello continua l'intervento di ripristino dell'altro tratto portato via dalla piena. Lì i lavori sono cominciati circa due settimane fa; per una prima riapertura sono stati stimati 20 giorni, mentre per la fine dei lavori 45 giorni.