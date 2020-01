A Vasto è guerra tra i centristi. L'Udc si schiera col centrodestra e affida a Francesco Piccolotti il ruolo di commissario straordinario, ma il partito si spacca e nasce il Comitato promotore del Terzo Polo.

La conferma arriva da un comunicato diramato dal consigliere comunale Massimiliano Montemurro: "Il comitato promotore del terzo polo a Vasto, non vuole farsi trascinare in futili discussioni, ma sta lavorando alacremente su un progetto fatto di idee concrete e proposte da rivolgere alla cittadinanza che non sia il solito programma scopiazzato".

Il Terzo Polo vuole rappresentare "valori cristiani e democratici, che da sempre hanno contraddistinto i moderati di centro".

In corso contatti con altri soggetti politici: "Raccogliendo l’invito di Ricciardi e della Democrazia cristiana, abbiamo iniziato a lavorare ad un progetto unitario, aperto ovviamente al contributo di chiunque voglia partecipare alla stesura dello stesso".

Sicurezza - Sulla questione sicurezza, il Comitato promotore del Terzo Polo propone una polizza assicurativa comunale, "un aiuto pratico ed economico in caso di furto, rapina, scippo prevedendo, ad esempio, l’invio di falegnami, vetrai, elettricisti e cosi via, oppure l’intervento di una guardia giurata per sorvegliare l’abitazione a salvaguardia dei beni, l’invio di una collaboratrice domestica se vi è la necessità di risistemare l’abitazione, e quant’altro necessario o anche semplicemente di assistenza medica o psicologica; un aiuto pratico ed economico in caso di scippo e rapina della pensione per i nostri pensionati; la polizza ha un costo insignificante per il bilancio del Comune, ma nell’insieme rappresenta un segno tangibile a garantire il diritto alla sicurezza e non sentirsi abbandonati dalle istituzioni".