I tifosi del San Salvo non ci stanno: "Siamo la prima squadra vietata la trasferta" di Alba Adriatica, protestano gli Sconvolts, gruppo organizzato che sostiene la formazione biancazzurra ogni domenica sia allo stadio Davide Bucci, sia fuori casa.

I supportersi sansalvesi vogliono "esternare tutto lo sdegno che stiamo provando in queste ore a seguito della notizia che ci impedisce di andare in trasferta domenica 20 dicembre ad Alba Adriatica. Siamo la prima squadra a cui è stata vietata questa trasferta per l'inagibilità dello stadio".

I tifosi si sentono penalizzati da "responsabilità che non ci riguardano. Crediamo, inoltre, scandaloso il fatto che lo stadio di Alba Adriatica non sia adatto ad ospitare tifoserie avversarie già da parecchi anni, eppure fin ad ora non sono stati presi provvedimenti. In un momento così delicato, nell'ultima partita del girone di andata, l'Unione sportiva San Salvo 1967 dovrà fare a meno del supporto dei propri tifosi per scelte alquanto discutibili".