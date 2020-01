Per fortuna è di soli due feriti lievi il tamponamento a catena che si è verificato intorno alle 18,30 di ieri sulla circonvallazione Histoniense, a poca distanza dal distributore di benzina.

Per cause al vaglio della polizia municipale intervenuta sul posto, il tamponamento ha coinvolto una Toyota Yaris, una Fiat Panda e una Ford Ka. Di automobilisti e passeggeri, solo due sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari, entrambi hanno riportato solo lievi contusioni.

Per permettere gli opportuni rilievi e consentire i soccorsi in sicurezza, la corsia sud dl tratto di circonvallazione dall'incrocio con via Maddalena al quello con il terminal bus, è stato chiuso e il traffico dirottato verso via Maddalena.