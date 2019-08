Ha sferrato due fendenti alla gamba del suo datore di lavoro al termine di un’animata discussione ed è poi fuggito facendo perdere, momentaneamente, le tracce.

È accaduto, nella tarda serata di ieri, a Pollutri all’interno dell’abitazione di un cittadino del posto di 37 anni. L'aggressore è stato rintracciato dopo qualche ora a Vasto dai carabinieri di Casalbordino: si tratta di un cittadino indiano di 29 anni denunciato a piede libero per lesioni dolose aggravate.

Secondo quanto ricostruito dagli uomini dell’Arma la discussione tra i due uomini era scaturita per questioni legate a rapporti di lavoro ancora al vaglio dei militari. La vittima, trasportata presso l’ospedale di Vasto, è stata medicata dai sanitari per le ferite da taglio riportate e giudicata guaribile in 20 giorni.

I Carabinieri della Stazione di Casalbordino, intervenuti sul posto subito dopo l’accaduto, in breve tempo sono riusciti a rintracciare l’indiano nel centro abitato di Vasto, nei pressi della sua abitazione dove risiede con regolare permesso di soggiorno.