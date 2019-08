Tradizionale appuntamento natalizio nello stabilimento Pilkington di San Salvo con la premiazione per i dipendenti con 20 e 30 anni di anzianità di servizio e per i figli dei dipendenti che hanno ottenuto brillanti risultati nell'esame di maturità o che hanno conseguito la laurea triennale o specialistica con il massimo dei voti. Ad aprire la cerimona le parole del presidente Graziano Marcovecchio. che ha tracciato un bilancio del 2015 e lanciato le sfide per il prossimo anno in cui lo stabilimento di Piana Sant'Angelo dovrà continuare a mantenere il suo posizionamento sui mercati. Gioiosa e colorata la presenza dei bambini, premiati per aver realizzato i disegni in occasione del Safety Day. Anche quest'anno i disegni più belli hanno trovato spazio sul calendario dell'azienda.

Borse di studio 2015 diplomati: Federica Ottaviano, Debora Trovarelli, Chiara Ricci, Sara Sciartilli, Andrea Scafetta, Leila D’Annunzio, Ludovico Maria Caruso.

Borse di studio 2015 laureati: Grazia Schiavone, Gabrielle Francesca Goglione, Cristina Stanisci, Roberta De Filippis, Francesca Buda, Elena Piccirilli, Valeria Naglieri, Federica Serra, Deborah Lidia Di Giacomo, Alessandra D’Ortona, Greta Rocchi, Alessandro Tartaglia.

Dipendenti anzianità 30 anni: Pasquale Giovannelli, Nino Osvaldo Barattucci, Francesco Marchesani, Marco Bruno, Antonio Spatocco, Stefano D’Adamo, Nicolino Vallese, Tommaso Di Marco, Carmine Nanni, Nicola Normando, Nicola Vincenzo Paolucci, Nicola Albo, Giuseppe Angelo Piras, Ferdinando Corsica, Nicolino Iacovone, Giulio Petta, Federico Santini, Donato Altieri, Felice Vittorio Zappitelli, Camillo Mennilli, Mario Nutini.

Dipendenti anzianità 20 anni: Giovanni Luigi Bracone, Marco Di Ienno, Nicola Di Marco, Donatella D’Adamo, Giovanna Fusaro, Giuseppe Basilico, Vitale Ciavatta, Marco De Santis, Michele La Verghetta, Diego Longhi, Antonio Carlo Marraffini, Giuseppe Papalia, Nicolino Petroro, Giovanni Ventura, Alessandro Conte, Giuseppe Reale, Gianlugi Fabiano, Sandro Antenucci, Roberto Arrivabene, Emidio Berarducci, Giuseppe Dino Ciccarone, Giuseppe Cicchini, Adam Ciccotosto, Domenico Colacrai, Raffaele D’Alò, Massimo De Pascalis, Nicola Di Fabio, Giuseppe Di Lena, Michele Di Rosso, Germano Di Santo, Valeriano Di Vincenzo, Vincenzo Fiore, Cesario Forte, Luca Franchella, Gianfranco Gallucci, Massimiliano Lamelza, Adelmo Malatesta, Graziano Mancinelli, Roberto Marchione, Armando Martella, Gildo Martelli, Angelo Masciulli, Matteo Nasuti, Marco Palmer, Donato Parlante, Fernando Piccirilli, Romeo Pollace, Domenico Ranieri, Vincenzo Sabatini, Angelo Sacchetti, Raffaele Sannino, Alberto Saviello, Federico Sboro, Nino Scampoli, Pasqualino Stampone, Maurizio Stivaletta, Gerli Strever, Riccardo Gennaro Zerra, Giuseppe Zinni, Vincenzo Forgione, Michele Di Rosso, Nicola Zappacosta, Marco Molisani, Loredana Reale, Antonietta Reale, Monica Martelli, Paola Peluzzo, Monica Argentieri, Michele Cellesi, Antonio Di Cesare, Antonio Giorgetta, Arturo Macchiarola, Nicola Di Paolo, Cosimo Magrì, Alfredo Di Lizia, Carlo Pinto, Michele Buda, Nicola Colonna, Sebastiano D’Adamo, Michele De Felice, Lorenzo Del Vecchio, Massimo Strever, Nicola Caravaggio, Pompeo DI Giuseppe, Paolo Felice, Alessandro Forlano, Antonio Tascone, Leo Cirulli, Alessandro Di Francesco, Massimo Rucci, Renato Lapenna.