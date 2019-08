Lunga notte di controlli in A14 per gli agenti della polizia stradale di Chieti agli ordini del comandante provinciale Francesco Cipriano. Dalle 2 di notte fino al mattino il traffico in direzione sud è stato deviato all'interno della la stazione di servizio Sangro Ovest per accurati controlli da parte degli agenti impegnati nell'operazione. Coinvolti nel servizio di controllo gli uomini del distaccamento autostradale Vasto Sud e della stradale di Lanciano, con il supporto di un'unità cinofila proveniente da Pescara.

Decine i mezzi pesanti e le autovetture controllate, tra queste anche molte auto straniere. Controlli anche sul trasporto di alimenti. In particolare l'attenzione della polizia si è concentrata su un camion che trasportava pesce proveniente da Montesilvano. Per i dovuti accertamenti è stato anche richiesto l'intervento di un medico della Asl in servizio a Lanciano.

Auto rubata. Erano circa le 3 del mattino quando è stata segnalata una Fiat Panda parcheggiata nella corsia d'emergenza a meno di un chilometro di distanza dall'ingresso della stazione di servizio dove era istituito il posto di blocco. Gli agenti si sono recati sul posto e hanno verificato come si trattasse di un'auto rubata qualche ora prima a Canosa Sannita, con la proprietaria non aveva neanche avuto il tempo di rendersi conto del furto. Il ladro d'auto, forse avvertito da un complice del vicino posto di blocco, ha quindi abbandonato la vettura, portando via la centralina modificata con cui era stato possibile metterla in moto per dirigersi verso sud. La polizia ha quindi avvisato la proprietaria dell'auto per la restituzione.