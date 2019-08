In viaggio sui binari della professione forense, Sonia ha scelto un’altra strada, quella delle sue passioni “storiche”. Così nasce a Vasto Le Grenier – Arredi autentici, specializzato in vintage, industrial e nordic insipiration.

La protagonista del netto quanto repentino cambio di direzione, dopo 10 anni da avvocato, ha deciso di seguire le sue naturali doti creative: “L’attività forense mi stava stretta – racconta – così due mesi fa mi sono cancellata dall’ordine e insieme a mio marito Alessandro ho affrontato questa nuova avventura, guidata dalla mia passione per l’arte, l’arredamento, le decorazioni vintage e per l’estetica del retrodesign”.

Le Grenier, in via Pantini n. 5 (angolo cinema Globo), è un posto che raccoglie e propone pezzi unici, ognuno con la propria storia, in grado di caratterizzare gli ambienti e far rivivere un’altra atmosfera. Per realizzare quello che fino ad alcuni mesi fa era solo una passione cullata da tempo, Sonia e Alessandro sono partiti a bordo di un furgone per girare l’Italia. Hanno fatto tappa nei punti vendita più affermati – soprattutto a Firenze e in Emilia Romagna – in grado di certificare l’autenticità e l’unicità di pezzi d’epoca scovati nei luoghi dove sono rimasti per anni resistendo allo scorrere delle stagioni.

Sono arrivati così in città alcuni dei punti forti dell’attuale nutrita collezione: da Torino un banco da scuola usato fino agli anni ’70 all’interno del quale si leggono ancora i messaggi degli scolari del tempo (nella maggior parte dei casi figli dell’emigrazione del tempo verso le fabbriche del Nord), banconi e armadietti da lavoro degli anni ’50, una grande cassettiera della stessa epoca usata originariamente in qualche officina del nord. “È il pezzo che mi ha convinto ad aprire – confessa Sonia – Gli articoli più belli sono nascosti, è un lavoro costante fatto di ricerca e pazienza”.

Una ricerca autonoma – non esistono comodi cataloghi – di elementi di arredo e oggetti provenienti dai primi decenni del secolo scorso, ma non solo.

Le Grenier infatti ha un concept unico nel suo genere: qui il vintage si sposa con il design scandinavo. Grazie a contatti diretti, è possibile trovarvi i prodotti di alcuni dei migliori marchi di Svezia e Danimarca che in Italia non hanno un distributore ufficiale: elementi di arredo, decori e giocattoli interamente fatti a mano.

Non solo vendita. Da Le Grenier infatti è possibile trovare anche tanti articoli esclusivi destinati al noleggio per l’allestimento di vetrine, matrimoni a tema, set e scenografie.

Una vasta scelta in continuo rinnovamento perché “c’è sempre qualche pezzo dei migliori anni del nostro passato in attesa di essere riscoperto e usato in modo del tutto nuovo”.

L’atmosfera da Le Grenier si fa subito di altri tempi grazie anche alla ricercata scelta musicale incentrata sugli “anni d’oro” della produzione italiana.

E la musica sarà al centro di Vintage e Vinili il prossimo 22 dicembre (dalle 18 alle 21) quando Sonia e Alessandro – con l’accompagnamento di Dj Slim – brinderanno alla nuova avventura e al Natale con gli amici di sempre e con tutti coloro che vorranno toccare da vicino un'altra epoca.

LE GRENIER - ARREDI AUTENTICI

Via Pantini, 5 (Angolo cinema Globo)

Vasto (Ch)

Orari: dalle 9.45 alle 13 e dalle 17 alle 20.30 (durante il periodo natalizio aperti anche la domenica)

Pagina Facebook: Le Grenier

Tel.: 0873 365312