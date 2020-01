Appuntamento domenica prossima alle 15,30 per la seconda edizione de "La corsa dei Babbi Natale", promossa dalla Podistica Cupello che, nell'ambito dei festeggiamenti natalizi, organizza una camminata "a passo libero" aperta a tutti, grandi e bambini.

Il percorso si sviluppera in circa 3 chilometri per le vie del centro storico di Cupello. Ritrovo e partenza dal Palazzo Comunale in Corso Mazzini 1. Previsti quattro punti ristoro. La partecipazione è gratuita. Come sottolineano gli organizzatori, "sarà gradita la partecipazione con il vestito di Babbo Natale (o almeno con il cappellino rosso). Tanti auguri a tutti di Buone Feste!".