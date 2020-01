Una serata dedicata a tutti coloro che hanno frequentato, nel corso degli anni e a qualsiasi età, le storiche discoteche di Vasto Marina: Rio e Piccolo Mondo. Un ritrovo per gli amanti del ballo con alcuni dj che hanno contribuito a fare la storia dei locali della riviera: alla consolle, infatti, si alterneranno Nando Muzak, Nando il pompiere, Mc Adam's, Stacchetto e Mario.

L'appuntamento è per domani, sabato 19 dicembre, a partire dalle 22, presso la discoteca Rio. Il tam-tam, oltre che col passaparola, si sta diffondendo in questi giorni sui social network attraverso questo invito: "Chiunque abbia messo piede al Rio o al Piccolo Mondo è obbligato a intervenire" all'evento dal titolo '62 e Dintorni... Saturday Night Fever for Christmas. Il tutto per ripercorrere, tramite la musica, i decenni in cui Vasto Marina era la meta del turismo notturno nei week-end di tutte le stagioni, a partire dagli anni in cui i più giovani riempivano i locali da ballo di domenica pomeriggio, magari dopo esserci arrivati tramite il passaggio concesso da un amico che aveva l'automobile, oppure facendo l'autostop in piazza Verdi (che i vastesi chiamano comunemente Shanghai).

L'ingresso costerà 10 euro, comprensivi di consumazione. Potrà entrare gratis chi all'ingresso esibirà una banconota delle vecchie 5mila lire, il prezzo che, tanti anni fa, si pagava per entrare in discoteca. Il ricavato verrà utilizzato per coprire le spese e, per il resto, sarà devoluto in beneficenza a uno degli istituti che a Vasto operano nel campo della solidarietà sociale.