Sabato 19 dicembre, dalle ore 18, presso il Centro polivalente "E.Berlinguer" di via Anelli 22 a Vasto, si terrà la festa del Progetto Giovani, per presentare i risultati delle attività 2014/2015 ed illustrare la programmazione dei corsi e delle iniziative previste per l'anno 2015/2016.

Sarà un pomeriggio all'insegna delle arti con proiezione di video e mostre di pittura, fotografia e fumetto. Per le ore 19 è prevista l'intitolazione del salone principale del Centro polivalente alla memoria di Eleonora Gizzi. A seguire buffet e brindisi finale.

I soggetti promotori dell'iniziativa sono l'assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Vasto, il Progetto Giovani, lo sportello InformaGiovani, la Consulta Giovanile di Vasto, Arci Vasto e le associazioni Connect, Sideshow e Officina dei Sogni.

La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.