Alcune operatrici in maternità, altre malate, e all'apertura dell'asilo comunale La Tana dei Cuccioli stamattina c'erano solo tre dipendenti, evidentemente troppo pochi per gestire tutti i piccoli ospiti dell'asilo. Una situazione evidentemente non prevista, visto che sul momento non sono state chiamate supplenti, né tantomeno sono giunte comunicazioni ai genitori, che si sono ritrovati davanti ai cancelli della struttura senza saper che fare.

Sul posto, è giunto anche l'assessore Luigi Masciulli che a quel punto, insieme ai genitori, non ha potuto far altro che avvisare le forze dell'ordine. La polizia municipale ha quindi provveduto ad avviare le dovute verifiche, mentre molti genitori si sono ritrovati a dover riportare i bambini a casa, con tutti i disagi del caso, legati a giornate lavorative saltate e quant'altro. L'assessore Masciulli, da parte sua, ha garantito che saranno presi gli opportuni provvedimenti, sia nei confronti della gestione che per altri profili di responsabilità che eventualmente potrebbero emergere in seguito.

Nel frattempo è stata chiamata una cuoca e una supplente per portare a termine la giornata, almeno per i bambini che sono potuti rimanere. Per gli altri una "vacanza" imprevista che ha procurato non pochi problemi ai genitori, che si sono ritrovati a gestire una situazione inaspettata: "Oggi Francesco a casa - ha commentato amaramente un genitore - perché l'asilo non garantiva il servizio. Il servizio non è garantito fino a data da destinarsi. [...] Domani è un altro giorno, non vado a lavoro, ma faccio il baby sitter. Meno male che sono dipendente statale a cui a fine mese arriva lo stipendio... ah no, mi sono sbagliato, sono solo un libero professionista che se non lavora non mangia".

Una situazione di disagio che va ad aggiungersi alle altre problematiche legate al pagamento degli stipendi ai dipendenti della cooperativa che gestisce l'asilo.