E' scattato anche nel Vastese il maxi blitz del Nucleo anti sosfisticazioni dei carabinieri di Pescara contro addobbi natalizi e giocattoli pericolosi venduti da negozi cinesi.

La merce sequestrata è ingente: diverse migliaia di articoli, tra piccoli elettrodomestici, alberi di Natale, giochi per bambini e luminarie natalizie sono stati tolti dal mercato perché non conformi alla legge e sprovvisti delle indicazioni minime di sicurezza e delle informazioni destinate ai consumatori in lingua italiana.

I controlli a tappeto sono stati eseguiti dai militari in negozi e magazzini gestiti da cinesi nel Vastese, nel Pescarese, in provincia dell'Aquila e in Val Vibrata.

Inoltre, la finanza ha sequestrato sulla statale 16, in territorio di Roseto degli Abruzzi, 12mila prodotti contraffatti e luminarie natalizie di cui era stato falsificato il marchio di conformità alla normativa europea sulla sicurezza. Nei confronti del conducente, un autotrasportatore campano, è scattata la denuncia.