È ricoverata in prognosi riservata a Chieti la 30enne di Vasto, G.F. le sue iniziali, rimasta coinvolta questa mattina in un incidente nei pressi del viadotto San Nicola. Per cause in via di accertamento da parte della polizia municipale la donna è finita fuori strada mentre era alla guida della sua auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che l'hanno trasportata al pronto soccorso del San Pio da Pietrelcina.

I medici, che le hanno riscontrato un politrauma oltre a fratture e lesioni in varie parti del corpo, hanno poi disposto il suo trasferimento a Chieti, dove ora si trova ricoverata in prognosi riservata. "La Polizia Municipale - spiega Giuseppe Del Moro, comandante della polizia municipale - ha disposto anche accertamenti riguardanti l'assunzione di droghe o alcool, ai quali la stessa si rifiutava di sottoporsi, verranno, pertanto, intrapresi tutti gli opportuni provvedimenti consequenziali".