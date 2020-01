Ed eccoci, come ogni giovedì, con una nuova puntata di Oggi cucino io, il format di Zonalocale.tv dedicato alle ricette e agli appassionati di cucina. Questa settimana siamo entrati nella cucina di Enea Menna che ci ha cucinato uno dei suoi piatti forti per le cene con gli amici: ravioli panocchie e pesto. Una ricetta semplice in una puntata tutta da scoprire. Buona visione e... buon appetito!

Ravioli panocchie e pesto

Ingredienti: 500 gr. di ravioli (ripieni di treccia di bufala e basilico), 400 gr. di panocchie, 100 gr. di pesto fatto in casa, vino bianco, olio evo, prezzemolo, basilico.

