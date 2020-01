A Pollutri da domenica 20 dicembre sarà in funzione un erogatore di acqua potabile refrigerata, naturale o frizzante. "L’idea – spiega il sindaco Antonio Di Pietro – è quella di iniziare a fornire questo servizio nella zona del centro storico, ma in futuro non escludo che possa essere installato un altro erogatore anche a servizio delle contrade. L’intento dell’amministrazione è quello di offrire ai cittadini un doppio beneficio: economico e ambientale. Infatti acquistando l’acqua dall’erogatore ad un prezzo simbolico di 5 centesimi al litro si ottiene un risparmio economico che in questi periodi non guasta ed inoltre non utilizzando l’acqua in bottiglia si ottiene un minor consumo di plastica con conseguente minor impatto ambientale".

La casetta dell’acqua o fontana ecologica sarà posizionata nei pressi della scuola primaria a ridosso del Centro Anziani, luogo facilmente raggiungibile sia a piedi che in auto.

L’operazione non avrà costi per il Comune, dal momento che l’installazione e la gestione sono a cura della ditta Happy Water Srl la quale sarà tenuta a garantire le norme igieniche ed i parametri di potabilità previsti dalla legge, documentando i dati attraverso una relazione periodica da recapitare allo stesso ente.