Sarà devoluto in parte alla protezione civile di Casalbordino il ricavato del concerto previsto per mercoledì 23 dicembre presso l'Auditorium comunale di Casalbordino. L'evento, organizzato dalla Janbo Event's, in collaborazione con l'Avis "Don Antonio Tobia" e il patrocinio del Comune, vedrà protagonista la tribute band di Vasco Rossi "Senza resa".

Per l'occasione, ci sarà uno special guest d'eccezione: Claudio "Gallo" Golinelli, storico bassista di Vasco Rossi.

Per info e prenotazioni: 333-1585790, 320-0246362, 320-8363919, 333-1957200