Non potranno seguire in trasferta ad Alba Adriatica la squadra i tifosi del San Salvo. Questo è quanto è stato comunicato dal comune albense nella giornata di ieri. "Interdizione al pubblico del settore Est (tribuna ospiti) dell'impianto sportivo" questo il motivo per il quale la società della provincia di Teramo ha invitato i dirigenti sansalvesi a comunicare che questa domenica i propri tifosi non potranno seguire la squadra.

Una decisione che lascia diversi punti interrogativi in casa U.s. San Salvo, soprattutto in merito al fatto che precedentemente, pur avendo le stesse problematicità, alle tifoserie ospiti era stata concessa la possibilità di entrare andandosi a collocare nella tribuna centrale (vedi nel caso della partita con la Vastese Calcio nella quale fu permesso ai supporters biancorossi di entrare allo stadio, ma solo dopo un pressing dei dirigenti vastesi).

Stavolta, invece, per evitare problemi di ordine pubblico, si è deciso di non dare questa possibilità alla tifoseria biancazzurra. "L'Us San Salvo prende atto del provvedimento adottato dal Sindaco di Alba Adriatica e si è adoperato tramite gli organi di stampa ad informare i propri tifosi di tale provvedimento - commenta la società del presidente Di Vaira - . Tuttavia ci pare allo stesso tempo doveroso puntualizzare che reputiamo lo stesso provvedimento inopportuno e privo di fondamento. I nostri tifosi hanno dimostrato in partite particolarmente sentite maturità e rispetto delle regole. Guardasi contro la Vastese, sentitissima , Francavilla, Morro D'Oro. Ancora di più ci chiediamo perché il settore ospiti dall'inizio del campionato è stato sempre accessibile, mentre improvvisamente questa evenienza diventa diniego per i nostri tifosi. Ci appare strano e per certi versi offensivo per i tifosi stessi. Auspichiamo che questi episodi contrari allo spirito dello Sport e deontologia sportiva sia un episodio unico nel suo genere ed irripetibile . Domenica sarà comunque festa... In campo e fuori".